Poker om Gaich, Club Brugge heeft nog een tweede dossier

De eindstrijd om Adolfo Gaich (20) is ingezet. De Argentijnse spits hoopt dat hij voor 17 miljoen dollar (15,5 miljoen euro) naar Club Brugge kan vertrekken, zodra hij verlost is van interlandverplichtingen. De Argentijnse voetbalbond gaf hem zelfs de toestemming medische testen af te leggen in Buenos Aires, maar de speler reisde nog niet naar de hoofdstad af. Het was woensdagavond nog wachten op een officieel bod van Club.

“It takes two to tango”, luidt een oud Argentijns spreekwoord, maar in het geval van Adolfo Gaich zit Club Brugge verwikkeld in een onverkwikkelijke driehoeksverhouding. Club wil de 1m90 grote targetspits er graag bij en ook de 20-jarige Argentijn zit te wachten voor hij aan zijn grote avontuur – met matchen tegen Manchester United – kan beginnen. Maar Gaichs club San Lorenzo blijft voorlopig vasthouden aan de vraagprijs van 17 miljoen dollar (15,5 miljoen euro) die in het contract van de aanvaller is opgenomen.

Woensdagavond had Club nog geen officieel bod uitgebracht op Gaich. Een eerder bod zag het begin januari nog verworpen door San Lorenzo. Blauw-zwart werkt al maanden aan het dossier maar is niet geneigd de volle prijs te betalen. Bovenop de transfersom moeten in Argentinië nog taksen worden betaald waardoor de totale kostprijs te hoog dreigt op te lopen.

Argentijnse bronnen meldden dat algemeen directeur Vincent Mannaert onderweg was naar Buenos Aires voor medische tests, maar Mannaert was woensdagavond gewoon op de wedstrijd van Club Brugge in Charleroi en van een akkoord was geen sprake.

Het lijkt er sterk op dat de entourage van Gaich, of van zijn club San Lorenzo, Club Brugge onder druk wil zetten om snel tot een akkoord te komen. Of die strategie ook zal leiden tot een overgang voor het einde van de transferperiode op vrijdag is voorlopig af te wachten.

Tweede dossier

En dan is er nog een tweede dossier. Dat van de 19-jarige defensieve middenvelder Fausto Vera. De speler van Argentinos Juniors zou eveneens in de belangstelling van Club Brugge staan. Maar in zijn geval zou er maar sprake zijn van een overgang komende zomer.