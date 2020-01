McDonald’s bakt ze goudbruin

Hamburgers, frietjes en andere snacks van fastfoodketen McDonald’s hebben in de laatste drie maanden van 2019 liefst 5,3 miljard dollar in het laatje gebracht, 4 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst steeg met 11 procent tot 1,6 miljard euro.

Volgens de nieuwbakken topman van McDonald’s, Chris Kempczinski, is de groei mede te danken aan de strategie die het bedrijf enkele jaren geleden invoerde. Sindsdien zet de fastfoodketen meer in op thuisbezorging en op nieuwe technologie, zoals bestelzuilen voor zelfbediening. De vernieuwing zorgde er alvast voor dat op de Amerikaanse thuismarkt de opbrengsten van vestigingen die langer dan een jaar open zijn, harder stegen dan analisten hadden verwacht. Al speelt ook het feit dat McDonald’s hogere prijzen is gaan aanrekenen mee. (krs, blg)