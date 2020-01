Infrabel-topman spoort op 1 maart naar de SNCF

Luc Lallemand, nu nog baas van de Belgische spoornetbeheerder Infrabel, start op 1 maart als topman van de Franse tegenhanger SNCF Réseau. Dat heeft het Franse bedrijf bekendgemaakt.

De 53-jarige Lallemand staat aan het hoofd van Infrabel sinds de opsplitsing van de NMBS in drie ondernemingen in 2005. Begin dit jaar raakte bekend dat de raad van bestuur van SNCF Réseau hem had voorgedragen als nieuwe topman. Vorige week nam die benoeming de laatste horde, toen de Franse transportautoriteit (ART) een positief advies afleverde. SNCF Réseau beheert 30.000 kilometer sporen in Frankrijk. De spoornetbeheerder telt 54.000 medewerkers en realiseerde in 2018 een omzet van 6,3 miljard euro.

Lallemand blijft tot eind februari aan de slag bij Infrabel. De procedure om een opvolger te vinden, is opgestart, aldus voogdijminister François Bellot (MR): “We moeten absoluut vermijden dat Infrabel zonder CEO valt”, zo zei hij vorige week in de Kamercommissie Mobiliteit. “De uitdagingen zijn daarvoor te groot.” Eerst moet een headhunter worden aangesteld. Zodra dat is gebeurd, “zullen wij het profiel van de ideale nieuwe CEO bepalen”, zei Bellot. “Daarna krijgt de headhunter een kleine maand om in alle onafhankelijkheid kandidaten te zoeken.” (krs)