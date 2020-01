Boeing aan de grond

Boeing zit in zwaar weer. Het voorbije boekjaar daalde de omzet met ongeveer een kwart tot 76,6 miljard dollar, terwijl er onder de streep een verlies van 636 miljoen dollar verscheen. Het is pas het vierde jaarverlies in de 104-jarige geschiedenis van de vliegtuigbouwer. En de boosdoener is bekend: de 737 MAX.

Factuur van 18,4 miljard dollar

De 737 MAX-vliegtuigen staan sinds midden maart van vorig jaar wereldwijd aan de grond na twee crashes in enkele maanden tijd. Daarbij vielen 346 doden. Ook de productie werd stilgelegd. Met alle financiële gevolgen van dien: de vliegtuigbouwer verwacht dat de afhandeling van het hele dossier hem zeker 18,4 miljard dollar zal kosten. Dat is dubbel zoveel als eerder geschat.

Bijna de helft van dat bedrag moet dienen om luchtvaartmaatschappijen te vergoeden voor de duizenden vluchten die ze noodgedwongen hebben moeten schrappen. En nog zullen moeten schrappen, want de toestellen zullen volgens Boeing zelf ten vroegste midden dit jaar weer mogen vliegen. Tenminste, als de luchtvaartautoriteiten tegen dan het licht op groen hebben gezet.

David Calhoun Boeing “Onze prioriteit is om de 737 MAX veilig weer in de lucht te krijgen en het vertrouwen te herstellen”

“We erkennen dat we nog veel werk voor de boeg hebben”, zegt kersvers Boeing-topman David Calhoun, die eind vorig jaar Dennis Muilenburg verving als CEO. “Onze prioriteit is om de 737 MAX veilig weer in de lucht te krijgen en om de vertrouwensband te herstellen tussen het merk Boeing en het publiek.”

Ongeluk komt nooit alleen

Ook met de 787 Dreamliner, een ander vlaggenschip van de Amerikaanse vliegtuigbouwer, gaan de zaken minder. Boeing kondigde zelfs aan het productieritme terug te schroeven. Tegen begin 2021 zullen er nog tien exemplaren per maand van de band rollen, tegen 14 nu. In 2023 zouden dat er weer 12 moeten worden.

Gelukkig kan Calhoun zich troosten met het nieuws dat het nieuwe langeafstandsvliegtuig 777x zijn eerste testvlucht probleemloos doorstond. Dat toestel had normaal gezien al in de zomer van vorig jaar een eerste keer de lucht in moeten gaan. Boeing verwacht nu het eerste exemplaar van het toestel, waarvoor het naar eigen zeggen al 340 bestellingen binnenkreeg, in 2021 te kunnen leveren. De 777-familie moet de concurrentie aangaan met de A350 van de Europese vliegtuigbouwer Airbus.