Dompé (AA Gent) op weg naar Zulte Waregem

Dompé, nog steeds maar 24, maakte in de zomer van 2018 transfervrij de overstap van Standard naar AA Gent. Na een half jaar knokte de flankaanvaller zich in de basis, maar die plek verloor hij weer in de loop van Play-off 1. In de 4-4-2-ruit van Jess Thorup had hij dit seizoen een rol als invaller en na een weinig gemotiveerde winterstage belandde Dompé zelfs in de Gentse B-kern. Zulte Waregem – waarmee de zeer concrete onderhandelingen nog lopen – gooit normaal deze winter nog een reddingsboei. Met het nakende vertrek van Dompé ontdoet AA Gent zich weer van een overbodige speler. Yuya Kubo (FC Cincinnati), Timothy Derijck (KV Kortrijk) en de nukkige Dylan Bronn (Metz) werden verkocht, Mamadou Sylla (FK Orenburg) en Ahmed Mostafa (Al-Adalh) werden verhuurd en de huurovereenkomst met Fiorentina-speler Nicky Beloko werd vroegtijdig stopgezet. Voor Essevee moet Dompé na aanvaller Bassem Srarfi (Nice) de tweede winteraanwinst worden.