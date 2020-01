Ex-veiligheidsadviseur mag boek niet publiceren van Witte Huis

De voormalige veiligheidsadviseur van Donald Trump, John Bolton, kreeg gisteren een scheldtirade van zijn vroegere baas over zich heen nadat hij zich bereid had verklaard om te getuigen in het proces rond de afzetting van de Amerikaanse president. “Als ik naar hem had geluisterd, zaten we al in Wereldoorlog Zes”, zei Trump op Twitter.

Intussen probeert het Witte Huis de publicatie te verhinderen van het boek The room where it happened. Daarin schrijft Bolton over zijn vroegere job als veiligheidsadviseur. De Nationale Veiligheidsraad stuurde een brief aan zijn advocaat, waarin het opmerkt dat er wel erg veel geheime informatie in het boek lijkt te staan. Daarom zou publicatie "een gevaar voor de staatsveiligheid" kunnen zijn. Daarom zou "het manuscript niet gepubliceerd of op andere wijze vrijgegeven" mogen worden.