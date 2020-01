Palestijnen reageren gelaten op “vredesplan”

Het vredesplan waar de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag mee uitpakte, lijkt vooral in de kaart te spelen van Israël. Toch reageerden de Palestijnen eerder gelaten.

Voor de bekendmaking van het plan begin deze week, waren in Gaza honderden Palestijnen de straat opgegaan. Ze staken banden in brand en hadden posters vast die Trump bekritiseerden. Maar woensdag waren er weinig betogingen en rellen. De Israëlische pers spreekt van elf arrestaties op de Westelijke Jordaanoever en vijf in Jeruzalem.

De Israëlische premier Netanyahu riep de Palestijnen gisteren op om geen weerstand te bieden – “ze zullen inzien dat er geen betere deal te sluiten was”, zegt hij tegen de Trumpvriendelijke zender Fox. Zijn defensieminister stuurt zelfs aan op een onmiddellijke annexatie van de betwiste nederzettingen.

Maar de Arabische Liga, waar 22 landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten deel van uitmaken, noemt het een “ernstige schending van de legitieme rechten van de Palestijnen”. Turkije vindt het plan “doodgeboren”, Iran noemt het een “grote samenzwering tegen de islamitische wereld”. Maar Saudi-Arabië, een nauwe bondgenoot van de Verenigde Staten, roept de Israëli’s en Palestijnen op tot “directe vredesonderhandelingen onder auspiciën van de Verenigde Staten”. (kba)