Overleg tussen Geens en cipiers draait op niets uit

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft geen akkoord uit de brand kunnen slepen na overleg met de cipiers. Gisteren legde de minister een ultiem voorstel voor, maar dat werd verworpen. De minister laakt de “desinformatie” rond de minimale dienstverlening.

In de Kamercommissie Justitie gaf hij aan dat het kader in de gevangenissen voor 96 procent is ingevuld. De minimale dienstverlening past in een breder kader, namelijk de uitwerking van een statuut van de penitentiaire ambtenaren. Het gaat om statutairen, terwijl er steeds minder statutairen rondlopen binnen het openbaar ambt.

“Het is veel gemakkelijker om privégevangenissen te hebben als men zo voortdoet”, waarschuwde hij. Hij verzekerde niettemin dat hij steeds het publieke karakter van de gevangenissen heeft verdedigd. (blg)