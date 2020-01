CLUBNIEUWS. Engelse eigenaar voor Moeskroen? Charleroi-fans nemen eigen voorzitter (onrechtstreeks) op de korrel

Krijgt Moeskroen alweer een nieuwe eigenaar? De club zou op het punt staan voor de vierde keer in vijf jaar overgenomen te worden. De supporters van Charleroi houden wel van een portie ironie. Tegen Club Brugge beledigden ze ook meteen de sterke man van hun club, want Mehdi Bayat is ook voorzitter van de voetbalbond. Het clubnieuws van de dag.

MOESKROEN. Engelse eigenaar?

Krijgt Moeskroen alweer een nieuwe eigenaar? De club zou op het punt staan voor de vierde keer in vijf jaar overgenomen te worden. Een Engelse eigenaar zou klaar staan om de club over te kopen van de huidige hoofdaandeelhouder, de Thaise zakenman Pairoj Piempongsant. Die zou vorige week in Londen hebben samengezeten met Pino Zahavi – de sterke man achter de schermen bij Moeskroen – én een Engelse kandidaat-overnemer die extra geld in Moeskroen zou willen pompen. Bij Moeskroen doet zowel voorzitter Patrick Declerck als directeur Paul Allaerts de geruchten af als “fake news”.(thst)

CHARLEROI. Fans nemen eigen voorzitter (onrechtstreeks) op de korrel

De supporters van Charleroi houden wel van een portie ironie. Ze hingen een spandoek met ‘Union Belge Mafia’ en scandeerden bij elke twijfelachtige beslissing van de ref “Union Belge Mafia”. Daarmee beledigden ze ook meteen de sterke man van hun club, want Mehdi Bayat is ook voorzitter van de voetbalbond. Misschien moet ­Bayat eens met zichzelf in conclaaf gaan om te checken waar zijn organisatie de hoon van zijn voetbalclub heeft verdiend.

Wellicht hadden de fans het over de wegens de mist stilgelegde wedstrijd en het gehakketak over de nieuwe datum. Maar toch eens checken. Het spandoek werd overigens onmiddellijk na de aftrap ­verwijderd.(lvdw)

AA GENT. Dompé op weg naar Zulte Waregem

Er is een oplossing in de maak voor Jean-Luc Dompé. De naar de B-kern verbannen flankaanvaller van AA Gent staat dicht bij een overgang naar Zulte Waregem.

Dompé, nog steeds maar 24, maakte in de zomer van 2018 transfervrij de overstap van Standard naar AA Gent. Na een half jaar knokte de flankaanvaller zich in de basis, maar die plek verloor hij weer in de loop van Play-off 1. In de 4-4-2 van Jess Thorup had hij dit seizoen een rol als invaller en na een weinig gemotiveerde winterstage belandde Dompé zelfs in de Gentse B-kern. Zulte Waregem – waarmee de zeer concrete onderhandelingen nog lopen – gooit normaal deze winter nog een reddingsboei.

Met het nakende vertrek van Dompé ontdoet AA Gent zich weer van een overbodige speler. Yuya Kubo (FC Cincinnati), Timothy Derijck (KV Kortrijk) en de nukkige Dylan Bronn (Metz) werden verkocht, Mamadou Sylla (FK Orenburg) en Ahmed Mostafa (Al-Adalh) werden verhuurd en de huurovereenkomst met Fiorentina-speler Nicky Beloko werd vroegtijdig stopgezet. Voor Essevee moet Dompé na aanvaller Bassem Srarfi (Nice) de tweede winteraanwinst worden.(ssg, gma)

ANTWERP. Quirynen out met enkelblessure

Robbe Quirynen heeft een enkelblessure overgehouden aan de oefenmatch tegen Waasland-Beveren, waar hij stevig werd aangetikt. De jonge rechtsback staat allicht een tweetal weken aan de kant. Arslanagic is hersteld en traint gewoon mee. Hij raakt dus klaar voor de topper van zondag tegen Club Brugge. De zieke Hongla ontbreekt nog.(dvd)

CERCLE BRUGGE. Mboula terug naar Monaco

De afgelopen zomer met veel poeha ingehaalde Jordi Mboula keert terug naar Monaco. De ex-speler van Monaco kon zich nooit doorzetten en raakte geblesseerd. Op Eupen is ref Kevin Vandamme voor de derde keer in vier matchen van Cercle de VAR. Hij keurde op tweede kerst de goal van Hoggas af in Kortrijk. Cercle overwoog al om Vandamme te wraken, maar deed dat niet.(kv)

STVV. Oostende te vroeg voor Teixeira

STVV trainde gisteren één keer. Teixeira en De Smet gingen voluit. Hun blessurelast lijkt over. Toch is het weinig waarschijnlijk dat Kostic hen selecteert voor de match in Oostende van zaterdag. De lappenmand blijft goed vol, met: De Ridder, Garcia, Schmidt en Wenssens. Zij werkten een individueel programma af. Vandaag staat één training gepland.(gus)

WAASLAND-BEVEREN. Foulon hervat groepstraining

Goed nieuws vanuit de Beverse ziekenboeg. Daam Foulon heeft gisteren een deel van de groepstraining hervat. De 20-jarige linksachter had sinds de winterstage in Spanje last van de kuit. Afwachten of hij vandaag hinder ondervindt. De spelers die dinsdag in actie kwamen tijdens de oefenwedstrijd tegen Antwerp, werkten een recuperatie­training af.(whb)

ZULTE WAREGEM. Soisalo verhuurd

De overgang van Soisalo naar de Portugese tweedeklasser Varzim is gisteren afgrond. Hij wordt verhuurd tot het einde van het seizoen met aankoopoptie. Daarnaast zou de komst van Jean-Luc Dompé (AA Gent) een optie zijn. De onderhandelingen tussen Essevee, FC Luzern en Bürki zitten vast. Nog aan uitgaande kant geniet Oberlin interesse vanuit het binnen- en buitenland. Zulte Waregem wil meewerken aan een deal.(jcs)