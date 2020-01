'Stille en brave' ambtenaar (58) in Argentijnse cel na cocaïnesmokkel: “Johan is erin geluisd door zijn internetliefje”

Turnhout / Arendonk -

Een 58-jarige ambtenaar bij het ministerie van Financiën in Turnhout zit in Argentinië in de cel op verdenking van drugssmokkel. Op de luchthaven Ezeiza, nabij Buenos Aires, werd hij gepakt met 4 kilogram cocaïne in zijn bagage. “We konden onze oren niet geloven”, zegt zijn broer. “We gaan ervan uit dat hij er is ingeluisd door een criminele bende.”