Aantal doden door coronavirus stijgt naar 170 in China

In China is het aantal doden als gevolg van het nieuwe coronavirus opgelopen naar 170. In de provincie Hubei, het epicentrum van de epidemie, stierven de voorbije uren 37 mensen. Ook in de provincie Sichuan viel een dode te betreuren. Dat hebben de Chinese autoriteiten donderdag gemeld.

Er werden in China eveneens 1.700 nieuwe gevallen van besmetting vastgesteld, waarvan 1.032 in Hubei. Dat brengt het totale aantal zieken in het land op 7.711.

Nu ook in Tibet een persoon besmet blijkt, heeft het coronavirus zich verspreid naar alle Chinese regio’s en provincies. De eerste gevallen doken eind december op in de stad Wuhan, in de provincie Hubei.

In andere landen werden inmiddels meer dan zestig zieken geteld.