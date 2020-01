Zonnepanelen even populair als in gouden subsidiejaren

De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar weer het niveau van voor het einde van de riante subsidies in 2012. Vooral bedrijven tekenden een forse groei op. Dat schrijft De Tijd donderdag.

Omdat zonnepanelen almaar goedkoper worden, is het ook zonder subsidies interessant geworden erin te investeren. Vlaamse gezinnen plaatsten vorig jaar 53.000 zonnepanelen op hun dak, het hoogste aantal sinds in de zomer van 2012 een einde kwam aan de aantrekkelijke subsidies voor particulieren. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

Bram Claeys, de topman van de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE), ziet meerdere redenen voor de comeback. “De prijs van zonnepanelen blijft dalen. Wie er voor eind 2020 legt, kan bovendien nog vijftien jaar gebruikmaken van de terugdraaiende teller. Ook zonder certificaten kan je zo een mooi rendement halen. Een derde impuls komt van de energieprestatieregelgeving, waardoor het voor nieuwbouw bijna standaard is zonnepanelen te plaatsen.”

In totaal kwam er in 2019 voor 361 megawatt aan zonnepanelen bij in Vlaanderen, in lijn met het niveau in 2012. Gezinnen legden voor zo’n 200 megawatt nieuwe panelen op hun dak, een toename van minder dan 1 procent tegenover 2018. Bedrijven tekenden een fors hogere groei op. Ze bouwden vorig jaar meer dan 500 zonneparken. Met een gezamenlijk vermogen van 160 megawatt gaat het om een verviervoudiging tegenover het jaar voordien.