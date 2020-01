Al 170 doden door coronavirus, alle Chinese regio’s getroffen

De dodentol van het coronavirus is intussen opgelopen tot 170. Nu er ook een nieuw geval is ontdekt in Tibet, is het virus verspreid over alle regio’s van het land.

De Chinese gezondheidsautoriteiten lieten op 29 januari dat er 7.711 bevestigde besmettingen waren met het virus in het land. Ook in zestien andere landen is corona officieel vastgesteld. De Wereldgezondheidorganisatie (WHO) zal donderdag samenkomen om te bepalen of het virus een wereldwijd noodgeval genoemd kan worden. “De laatste dagen hebben het aantal besmettingen ons wel verontrust”, zegt directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Hoewel er buiten China nog geen grote aantallen geteld zijn, bestaat het risico op een veel grotere uitbraak.”

5,2 dagen

Intussen blijkt dat de incubatieperiode gemiddeld 5,2 dagen bedraagt, maar sterk varieert van patiënt tot patiënt. Dat blijkt uit onderzoek van de Chinese gezondheidsautoriteiten.

Het feit dat het nog maar om voorbereidende en “onnauwkeurige” schattingen gaat en dat er zo veel verschillen zijn, verklaart “waarom patiënten veertien dagen geobserveerd worden en in quarantaine moeten zitten”, stelt een van de onderzoekers. De studie werd gepubliceerd in het medisch tijdschrift New England Journal of Medicine (NEJM). Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verschijnen de eerste symptomen tussen de twee à tien dagen na de besmetting. Het gaat dan om bijvoorbeeld koorts, een hoest, kortademigheid en zelfs acute ademnood.

Om de incubatieperiode van het virus in te schatten, onderzochten de Chinese onderzoekers tien patiënten. Om de twee basiskenmerken van de epidemie vast te stellen, werden de eerste 425 patiënten onderzocht.

Volgens Chinese gegevens verdubbelde het aantal gevallen in december in Wuhan om de 7,4 dagen. De onderzoekers schatten ook dat elke zieke gemiddeld 2,2 mensen infecteerde. Dat cijfer zegt niet zo veel over de omvang van de epidemie, maar het is wel een nuttige parameter. Het is in dit geval een redelijk laag cijfer. Zo ligt dat bij de griep op 1,3 , terwijl dat bij de zeer besmettelijke mazelen op 12 ligt. Bij het Sars-virus besmette een zieke gemiddeld 3 mensen.