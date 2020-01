Vanessa Bryant post pakkend bericht na dood van haar man Kobe en dochter Gianna: “Bedankt voor alle steun en liefde. We hebben het nodig”

De weduwe van Kobe Bryant heeft voor het eerst publiek gereageerd op de dood van haar man en dochter Gianna. Dat deed Vanessa Bryant met een foto van het gezin op Instagram. “Mijn meisjes en ikzelf willen de miljoenen mensen bedanken die steun en liefde getoond hebben tijdens deze vreselijke periode”, schrijft ze. “We hebben ze zeker nodig.”

Basketlegende Kobe Bryant kwam zondag om toen z’n helikopter neerstortte. Hij was samen met zijn dochter Gianna op weg naar een basketbalwedstrijd. “Wij zijn volledig verwoest door het plotse verlies van mijn man, Kobe - een geweldige vader van onze vier kinderen - en mijn mooie, lieve Gianna - een liefhebbende, attente en prachtige dochter, en geweldige zus voor Natalia, Bianka en Capri.

LEES OOK. “Kobe Bryant is van hetzelfde kaliber als Messi of Ronaldo”: het bewogen levensverhaal van de superster (+)

In het bericht maakt Vanessa Bryant ook haar deelneming over aan de zeven andere slachtoffers van de helicoptercrash van zondag. “We delen in hun rouw. Er zijn niet genoeg woorden om onze pijn te beschrijven.”

Wat er nu komt, weet Vanessa nog niet. “Ik weet niet hoe onze levens er zullen uitzien en het is moeilijk een leven voor te stellen zonder hen. Maar we worden elke ochtend wakker en proberen door te gaan. Want Kobe en onze lieve dochter Gigi laten hun licht over ons schijnen om de weg te tonen.”