Na Starbucks en McDonald’s sluit nu ook IKEA winkels in China uit schrik voor coronavirus

De Zweedse meubelgigant IKEA sluit tijdelijk al zijn dertig winkels in China. Het woonwarenhuis doet dat in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus, dat in China al 170 levens heeft geëist.

Het personeel zit voorlopig thuis, met behoud van loon. IKEA kondigt de sluiting aan op zijn officiële Weibo-account, een van de grootste sociale netwerken in China.

De winkelketen had eerder woensdag al aangekondigd ongeveer de helft van het aantal winkels tijdelijk te sluiten. Het filiaal in de stad Wuhan, waar het virus uitbrak, was al gesloten.

Meerdere grote internationale ketens zijn al overgegaan tot grote winkelsluitingen in China. Koffieketen Starbucks sloot de afgelopen periode al tweeduizend filialen voor onbepaalde tijd. McDonald’s heeft besloten al zijn filialen in de provincie Hubei dicht te houden.

Het coronavirus kostte al aan 170 mensen in China het leven. Het totale aantal zieken in het land ligt intussen op 7.711.

bekijk ook

Honderden arbeiders en vrijwilligers veranderen leegstaand gebouw in 48 uur in ziekenhuis om coronavirus te bestrijden

Inwoners Chinese stad peppen elkaar op na een week quarantaine: “Wuhan, hou vol!”