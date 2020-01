Na een bewogen woensdag, waarop de familie van Tine Nys en het openbaar ministerie de vrijspraak vroegen voor een van de drie beschuldigden, zijn we toe aan wat mogelijk de laatste dag van het proces rond de dood van 38-jarige vrouw kan zijn. De centrale vraag blijft: was het euthanasie volgens het boekje of gifmoord? Volg de ontwikkelingen in het Gentse gerechtsgebouw hier LIVE.