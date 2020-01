Man sleutelt aan bromfiets en steekt sigaret op: huis onbewoonbaar door brand

Poperinge - In de Bloemenstraat in de Bellewijk in Poperinge is een huis in de nacht van woensdag op donderdag onbewoonbaar verklaard door een brand. Een man die aan het sleutelen was aan een bromfiets en daarbij een sigaret aanstak, zou de brand veroorzaakt hebben.

Het ging om een uitslaande brand die om 23.15 uur ontstond in de inkomhal van de woning. Volgens de eerste vaststellingen zou het vuur daar ontstaan zijn doordat een man er bezig was aan een bromfiets te sleutelen en daarbij een sigaretje zou opgestoken hebben. Dat leidde tot een vonk op de benzine of de benzinedampen waarna de inkomhal begon te branden.

Zwangere vrouw

Toen de brandweer van Poperinge aankwam, ging het om een uitslaande brand en sloegen de vlammen via de voordeur naar buiten. De brandweer kreeg het vuur uiteindelijk snel onder controle. De bewoners van het huis konden zichzelf snel in veiligheid brengen. De man raakte niet gewond maar zijn vrouw kreeg van de toegesnelde ambulanciers een medische check-up aangezien ze zwanger is. Mogelijk had ze te veel rook ingeademd maar dat bleek niet het geval te zijn. Ze moest niet naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Foto: Jelle Houwen

Tijdens de bluswerken werd een buurvrouw preventief geëvacueerd naar de buren. Zij kon nadien terugkeren. Door de brand is de inkomhal van het huis zwaar beschadigd en elders in de woning is er rook- en roetschade. De woning is daardoor tijdelijk onbewoonbaar. De bewoners, een jong koppel, worden opgevangen door familie.