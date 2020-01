Deutsche Bank boekt 5,7 miljard euro verlies

Door de grote reorganisatie bij Deutsche Bank heeft de Duitse bank in 2019 een groter verlies geleden dan was verwacht. Onder de streep stond vorig jaar een verlies van ongeveer 5,7 miljard euro, terwijl dat in 2018 nog 52 miljoen euro was. Dat heeft de bank donderdag in Frankfurt bekendgemaakt. Experten hadden gemiddeld gerekend op een verlies van ongeveer 5 miljard euro.

De bank verkeert al enige tijd in zwaar weer en wil met een grote banenreductie miljarden euro’s besparen in de komende jaren. De omvangrijke herstructurering kost zowat 18.000 banen.

Topman Christian Sewing toont zich strijdvaardig en blikt optimistisch vooruit. Volgens hem verloopt de reorganisatie beter dan gepland, zo meldt hij in een brief aan de medewerkers. Ondanks de grote kosten voor de reorganisatie is de bank er volgens Sewing in geslaagd, om de kapitaalpositie te verstevigen.

Sewing verlegt de focus nu naar groei. “We zullen onze marktpositie niet meer enkel verdedigen. We zullen ze verder uitbouwen”, aldus Sewing.