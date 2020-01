Na 7,5 jaar cel voor 9 gram cannabis in baggage: Vladimir Poetin verleent Israëlisch-Amerikaanse nu toch gratie

De Israëlisch-Amerikaanse Naama Issachar, die in Rusland was veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor drugsmokkel, is vrijgelaten uit een gevangenis in Moskou. Dat hebben de Russische gevangenisdiensten donderdag meegedeeld. Woensdag had de Russische president Vladimir Poetin haar gratie verleend.

Naama Issachar was in april opgepakt, tijdens haar passage in een luchthaven in Moskou bij een vlucht tussen India en Israël met overstap in de Russische hoofdstad. In haar bagage was 9 gram cannabis aangetroffen. Ze is in oktober veroordeeld tot 7,5 jaar cel, een straf die in beroep in december is bevestigd.

Vredesplan

De Israëlische premier Netanyahu heeft meermaals opgeroepen tot haar vrijlating. De zaak bemoeilijkte ook de relaties tussen Moskou en Israël.

De vrijlating gebeurt net op het moment dat Netanyahu een bezoek brengt aan Rusland. Hij is in Moskou voor een ontmoeting met Poetin, waarbij de details van het Amerikaanse vredesplan voor het Midden-Oosten worden besproken.

Ook Yaffa Issachar, de moeder van Naama, is momenteel in Moskou. Zij heeft bij de Israëlische media ter plaatse al opgelucht gereageerd op de vrijlating van haar dochter. “Het is een droom die werkelijkheid wordt”, zegt ze.