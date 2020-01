Berge vertrokken naar Engeland: medische testen bij Sheffield United

De kogel is door de kerk: Sander Berge is naar Engeland vertrokken om zijn medische testen af te leggen bij Sheffield United. Dat schrijft Het Belang van Limburg. KRC Genk en de Engelse club hebben een akkoord bereikt omtrent de transfersom met bonussen. Berge vertrekt per direct naar de middenmoter uit de Premier League. De landskampioen zal dus zonder zijn sterkhouder de strijd om een PO1-ticket tot een goed eind moeten brengen.