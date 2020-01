Nieuwe supertelescoop maakt “meest gedetailleerde foto ooit” van zon

Voor het eerst kunnen we de zon in detail zien. De nieuwe Daniel K. Inoyue zonnetelescoop in Hawai heeft voor het eerst gedetailleerde foto’s van het oppervlak van de zon gemaakt.

Het is de bedoeling dat de telescoop zal samenwerken met de zonnesonde van de NASA, die momenteel in een baan rond de zon draait. Op de nieuwe foto’s is in detail te zien hoe plasma - dat de zon bedekt - lijkt te koken. Het zijn enorme cellen - ter grootte van een land als Frankrijk - die de hitte uit de zon naar buiten laten komen, terwijl andere cellen weer naar binnen zinken.

Dit is de zon in close-up: we zien enorme cellen die van binnen naar buiten bewegen en omgekeerd. Foto: RR

De oprichter van de Nationale Wetenschapsstichting (NSF) is erg opgetogen met de resultaten. “Sinds we begonnen met bouwen aan de telescoop hebben we uitgekeken naar de eerste beelden. Nu kunnen we deze foto’s en video’s delen. Het zijn de meest gedetailleerde foto’s die we ooit hadden”, zegt France Cordova. “We zullen nu de magnetische velden binnen de corona van de zon kunnen volgen, zodat we bij zonne-uitbarstingen de impact op het leven op aarde kunnen inschatten. Deze telescoop zal ons helpen begrijpen hoe het “weer” in de ruimte werkt.”

Volgens een nieuwe studie gebeurt er elke 25 jaar een zware zonnestorm. Die kan onze elektronische systemen en netwerken verstoren. Volgens de onderzoekers was er een stroomstoring in Quebec in 1989 door zo’n storm en konden we in 2012 nipt zo’n superstorm vermijden.