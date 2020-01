Raakte de Gentse LEZ auto’s in de armere stadswijken harder?

Gent -

Raakt de lage-emmissiezone Gentenaars met een auto in de armere wijken harder dan in de rijkere? Nu de Stad zaterdag officieel begint met LEZ-boetes, is het een heikele vraag. Uit cijfers van de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) blijkt alvast dat vooral in de armere wijken van de stad mensen wonen met een auto die niet meer de LEZ in mag.