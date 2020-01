Ook Ianis Hagi vertrekt bij Genk

Niet alleen Sander Berge verlaat KRC Genk, ook Ianis Hagi (21) is op weg naar de uitgang bij de landskampioen.

De Roemeense international is onder coach Hannes Wolf helemaal uit beeld verdwenen. Vorige week viel hij voor het competitieduel op AA Gent zelfs nog buiten de selectie. Daarom drong Hagi, die zich met Roemenië via de barrages voor het EK wil plaatsen én daarna deelneemt aan de Olympische Spelen, aan op een vertrek. Die komt er nu in eerste instantie op uitleenbasis. Genk heeft een mondeling akkoord bereikt met een niet nader genoemde club.

Profiel past niet

De perfect tweevoetige Ianis Hagi, zoon van een wereldberoemde voetbalvader, werd afgelopen zomer met hoge verwachtingen binnengehaald door KRC Genk. Hij kwam in totaal 19 keer in actie en zorgde voor drie goals en vier assists. Hagi’s profiel is echter moeilijk te verzoenen met de dynamische speelstijl die Genk onder Wolf wil ontwikkelen.