Nigel Farage wuift Europese Unie uit tijdens laatste speech: “Geen Guy Verhofstadt meer!”

Vrijdag is het zover voor de Britten en blijven er slechts 27 lidstaten over in de Europese Unie. Woensdag werd tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement nog een laatste keer gedebatteerd over de Brexit. Tijdens het debat nam Nigel Farage, oprichter van de Brexit Party, het woord om de Europese Unie nog een laatste veeg uit de pan te geven: “Geen Guy Verhofstadt meer!”

Notoir Brexiteer, voormalig UKIP voorzitter en oprichter van de Brexit Party Nigel Farage trok voor de allerlaatste keer van leer tegen de werking van de EU in het halfrond in Brussel. “Dit is geen democratie”, klonk het fel. “Dit is antidemocratisch!”

Farage - en andere Europese parlementsleden - hopen dat de Brexit een debat start binnen de EU over de koers die de Unie wil varen. “Want wij houden van Europa, maar we haten de Europese Unie”, fulmineerde Farage, waarmee hij doelde op de politieke én militaire ambities van het Europese samenwerkingsproject.

Farage en zijn landgenoten wuifden de Unie uit met de Union Jack. “Geen pesterijen meer! Geen Guy Verhofstadt meer”, klonk het feestelijk voor Farage onderbroken werd door vicevoorzitter Mairead McGuinness. Nationale vlaggen zijn immers verboden. “Neem u vlaggen maar mee, als u nu vertrekt”, merkte de Ierse McGuinness stoïcijns op.