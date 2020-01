Muur van Donald Trump deels omgewaaid, “grootste tunnel ooit” onder Amerikaans-Mexicaanse grens ontdekt

In de tunnel was zelfs een treinspoor geïnstalleerd om karretjes over te vervoeren. Foto: Reuters

Opvallende berichten over de Amerikaans-Mexicaanse grens: een deel van de muur die Amerikaans president Donald Trump liet oprichten, is er alweer omgewaaid door hevige wind. Tegelijkertijd is elders op de grens een enorme tunnel ontdekt waar allicht grote hoeveelheden drugs gesmokkeld werd.

Een deel van de muur die Donald Trump liet optrekken tussen de VS en Mexico is omgewaaid door hevige winden. De stalen panelen, meer dan negen meter hoog, begonnen in een scherpe hoek te staan aan de grens tussen Calexico in Californië en Mexicali in Mexico. Het deel van de muur was nog in opbouw en was met betonnen ankerpunten vastgemaakt. Maar dat bleek dus onvoldoende om de constructie rechtop te houden. “Gelukkig hebben de Mexicaanse autoriteiten snel gehandeld: ze konden het verkeer snel omleiden”, zei een agent aan de LA Times. De panelen werden na de storm terug rechtgezet. Er wordt nu onderzocht hoeveel wind de constructie exact kan verdragen en of er andere maatregelen moeten komen.

Foto: Reuters

Intussen werd elders op de grens een enorme smokkeltunnel ontdekt. Volgens autoriteiten gaat het om de grootste tunnel ooit in het gebied. De tunnel was 1,3 kilometer lang, er was een lift aanwezig, er was elektriciteit en een verluchtingssysteem. Er was zelfs een kleine rail gelegd, waardoor de smokkelaars er met karretjes konden rijden. De tunnel loopt van Tijuana naar San Diego in de VS.

Er werd niemand gearresteerd en in de tunnel werd ook geen drugs gevonden. Toch vermoeden de Verengde Staten dat het Sinaloa kartel - een van de grootste drugsorganisaties ter wereld en ooit gesticht door Joaquin Guzman of El Chapo - er voor iets tussen zit. De drugsclan is erg actief in de regio.