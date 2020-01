Honderdtal migranten verstoren treinverkeer tussen Doornik en Moeskroen

Een groep van een honderdtal migranten heeft donderdagochtend het treinverkeer verstoord tussen Doornik en Moeskroen. Een vijftigtal mensen werd administratief aangehouden. Voor treingebruikers werd een vervangbus ingelegd tussen beide Henegouwse steden.

De groep mensen werd donderdagochtend omstreeks 09.00 uur opgemerkt ter hoogte van het station van Froyennes (Doornik). Ze bevonden zich op en in de nabijheid van spoorlijn 94 tussen Doornik en Moeskroen.

Het treinverkeer werd onmiddellijk stilgelegd en de ordediensten werden ingezet om de migranten op te pakken. “Er is sprake van een honderdtal migranten, maar op dit moment kon nog maar een vijftigtal van hen opgepakt worden. De Dienst Vreemdelingenzaken is op de hoogte gebracht. De politiemensen zullen de opgepakte personen verhoren en overgaan tot identiteitscontrole. Momenteel is nog niets geweten over de nationaliteit van deze mensen”, aldus politiecommissaris Philippe Hooreman.

Een helikopter van de federale politie is ter ondersteuning ingezet boven de zone waarin de migranten zich verspreid hebben. De stad Doornik biedt logistieke steun. Ze stelt bussen ter beschikking om de opgepakte personen naar verschillende lokalen te brengen voor verhoor. Het treinverkeer blijft momenteel onderbroken tussen Doornik en Moeskroen.