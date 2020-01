School schorst meisje nadat directie deze verjaardagsfoto ziet, ouders dienen klacht in

In de VS is commotie ontstaan over een 15-jarig meisje dat geschorst werd van school nadat een foto van haar was gemaakt op haar verjaardag. Op het beeld is te zien hoe het meisje een regenboogtrui draagt en een regenboogtaart kreeg. De strikt Christelijke privéschool ging daarop over tot schorsing, de ouders van het meisje trekken naar de rechter.

Foto: Facebook

Kayla Kenney is een studente van de Whitefield Academy in Louisville in de staat Kentucky. Op de school gelden klaarblijkelijk strikte regels, ook als het gaat over geaardheid. Toen de directie een foto onder ogen kwam van het verjaardagsfeestje van het meisje, ging het zelfs over tot schorsing. De regenboogtrui en -taart - net de kleuren die voor verdraagzaamheid voor de holebi-gemeenschap staan - schoten duidelijk in het verkeerde keelgat.

Maar de ouders van Kayla gaan helemaal niet akkoord met de beslissing. Hun argumentatie is beslist opvallend: “Ten eerste is onze dochter niét lesbisch. De taart had helemaal niets te maken met geaardheid. En ten tweede is dit een schending van de privacy”, klinkt het.

Donderdag werd de klacht tegen de school ingediend. “In essentie heeft de school mevrouw Kenney geschorst omdat ze denken dat ze homo is”, staat er in de klacht te lezen. “Op die manier wordt het moeilijk - volgens de school - om het doel om zoals Christus te leven te halen. Maar door de schorsing werd de privacy en de eerbaarheid van mevrouw Kenney geschonden. Ook het contract met de ouders werd gebroken en het meisje kreeg ook zware emotionele druk opgelegd.”

Bestelbon van de taart

De moeder van Kayla haalde zelfs de bestelbon boven om haar gelijk te bewijzen. “Op het bonnetje van de taart staat dat het gaat om een bloemenassortiment van verschillende kleuren. We hebben niets gevraagd of geïmpliceerd behalve dat we een kleurrijke taart wilden.”

Volgens de school is er echter meer aan de hand dan de foto alleen. Het meisje zou verschillende inbreuken begaan hebben op de gedragsregels in de loop van de afgelopen twee jaar. “In de herfst hebben we nog met haar samengezeten om haar een laatste kans te geven. Ze heeft die niet gegrepen en is daarom geschorst”, klinkt het. “Onze school heeft trouwens een traditie van 43 jaar. Alle ouders weten op voorhand wat we vragen qua levensstijl, gebaseerd op het Christelijk geloof.”