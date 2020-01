Besmettelijker maar coronavirus “is minder dodelijk dan SARS”

Het coronavirus, in het vakjargon 2019-nCoV, heeft in enkele weken tijd al het leven gekost aan 170 mensen. Ook zijn meer dan 7.800 mensen besmet, en vermoed wordt dat nog veel meer mensen het virus in zich dragen. “We moeten dat getal eigenlijk maal vijf of zelfs maal tien doen”, zegt viroloog Steven Van Gucht. Hoe gevaarlijk is het virus nu? En kan België eraan ontsnappen?