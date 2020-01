Vrouw koopt online jumpsuit bij ASOS, maar ontdekt gedegouteerd dat ze niet de eerste is die het kledingstuk heeft aangehad

Een 36-jarige Britse heeft een wel erg onaangename ervaring achter de rug met de online winkel ASOS. Roxy Williams had een jumpsuit besteld en ontdekte plots dat ze niet de eerste was die het kledingstuk had gedragen.

De bewuste vlek op het broekpak. Foto: RR

De vrouw had zo’n vijftig pond - bijna zestig euro - uitgegeven voor een jumpsuit van Desree Akorahson. Afgelopen maandag kwam het stuk toe en meteen probeerde ze het aan. “Ik ben groot” vertelde ze aan Gloucestershire Live, “dus het is erg moeilijk om kleren te vinden in gewone winkels. Daarom shop ik vaak bij ASOS. “Pas toen ik het al aan had getrokken, ontdekte ik dat er een grote vlek op was.”

Bleek dus dat er een grote bloedvlek zat, ter hoogte van het kruis, afkomstig van maandstonden. “Eerst dacht ik wat naïef nog dat het mijn eigen maandstonden waren, maar de vlek was droog en het werd duidelijk dat iemand anders het al gedragen had. Ik werd er echt ongemakkelijk van: ik was zo boos dat ASOS dit had laten gebeuren. Uiteindelijk ben ik blji dat ik het thuis nog gezien had, want ik was van plan om het pak aan te doen om te gaan werken.

“Ik weet wel dat mensen online shoppen, proberen en terugsturen. Maar wanneer je iets nieuws koopt zou je toch niet moeten checken of iemand anders er een vloeistof op heeft achtergelaten.”

ASOS heeft de volledige som terugbetaald, maar weigert verder commentaar te geven.