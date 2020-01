Aangekondigde staking in aantal gevangenissen al vroeger begonnen

In een aantal gevangenissen zijn donderdagvoormiddag spontane acties uitgebroken, nog voor aanvang van de 24 urenstaking die donderdagavond om 22 uur zou ingaan. Dat is vernomen bij het Gevangeniswezen.

In Vlaanderen is het werk donderdagvoormiddag neergelegd in de gevangenis van Antwerpen. In Wallonië zijn er acties door een aantal individuele stakers en ligt de aanwezigheid van het personeel op zowat 75 procent. In twee van de drie Brusselse inrichtingen is minder dan de helft van het personeel aanwezig.