Chinese voetbalbond stelt start nationale competitie uit door Coronavirus

De Chinese voetbalbond heeft de start van de nationale competitie uitgesteld vanwege het nieuwe coronavirus. De duels worden later gespeeld om de verspreiding van het virus te voorkomen, meldt de bond in een verklaring. Het nieuwe seizoen in de Super League zou op 22 februari beginnen.

“De Chinese voetbalbond zal nauw blijven communiceren met de nationale autoriteiten en waar nodig aanpassingen aanbrengen in de organisatie, het schema en de omvang van de wedstrijden”, valt er te lezen in de verklaring.

Ook WK indooratletiek verplaatst

Het nieuwe virus treft de sportwereld stevig. De voorbije dagen werden al meerdere evenementen in China verplaatst of zelfs geannuleerd. Het WK indooratletiek werd woensdag bijvoorbeeld wegens de uitbraak van het coronavirus met een jaar uitgesteld. Het WK indoor had van 13 tot 15 maart moeten plaatsvinden in het Chinese Nankin. Dat zal het WK nu in maart 2021 ontvangen.