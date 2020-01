REO Veiling roept boerenkool terug die bij Colruyt verkocht werd: “Te hoge dosissen bestrijdingsmiddel”

REO Veiling roept boerenkool terug naar aanleiding van de aanwezigheid van residuen van bestrijdingsmiddelen boven het toegestane maximum. Het product werd verkocht in winkels van Colruyt.

In de boerenkool werden residuen van de bestrijdingsmiddelen Tebuconazool en Difenoconazool aangetroffen boven het toegestane maximum. In overleg met het federaal voedselagentschap (FAVV) heeft REO Veiling daarom besloten het product uit de verkoop te halen.

Het gaat over het product met lotnummer 5465 en barcode 5400357015774. De boerenkool werd verkocht tussen 17 en 28 januari 2020 en was verpakt in een plastieken zak. REO Veiling vraagt consumenten om het product niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt.