Jaren geleden was deze ploeg pionier in sportiviteit, nu ontaardt jeugdwedstrijd in regelrechte vechtpartij en moet politie tussenkomen

Oostende / Brugge - Een jeugdwedstrijd tussen KSK Steenbrugge en KV Oostende is woensdagavond vlak na de wedstrijd op een vechtpartij uitgedraaid. De politie moest uiteindelijk tussenbeide komen. Spelers, trainers en ouders raakten bij de schermutseling betrokken. Extra pijnlijk: KSK Steenbrugge kwam enkele jaren geleden nog positief in het nieuws omdat ze een bord langs de kant van het veld plaatsten met daarin een sportieve oproep aan de ouders.

De U17 van KSK Steenbrugge en KV Oostende bekampten elkaar woensdagavond in het Daverlopark in Assebroek. Het werd een potige wedstrijd, maar die zal niet voor de uitslag of het spel herinnerd worden. Wel omdat er een vechtpartij uitbrak na het laatste fluitsignaal. Er was namelijk discussie ontstaan tussen enkele Oostendse spelers en verschillende ouders van de thuisploeg. “Wij zijn met verschillende patrouilles afgezakt om er de gemoederen te bedaren”, bevestigt Lien Depoorter, woordvoerster van de Brugse politie.

De wedstrijd was omstreeks 21.30 uur afgelopen. De eindstand was 1-1 en er was discussie geweest over een rode kaart voor een speler van Oostende. Volgens verschillende verklaringen zouden de ouders van enkele Steenbrugge-spelers de Oostendse voetballers al een tijdje verbaal uitgedaagd hebben. Vlak na het laatste fluitsignaal leidde dat tot een confrontatie.

Meer dan 15 vechtenden

Van geschreeuw ging het uiteindelijk over in duw- en trekwerk. Een aanwezige supporter zag de situatie escaleren en verwittigde de politie. “Wij kregen de melding dat er meer dan vijftien personen aan het vechten waren”, aldus de woordvoerster. “Dus we hebben verschillende ploegen ter plaatse gestuurd.”

Beide ploegen zitten zeer verveeld met de situatie. KSK Steenbrugge kwam enkele jaren geleden nog positief in het nieuws omdat ze een bord langs de kant van het veld plaatsten met daarin een zeer sportieve oproep naar de ouders toe. Dat bord ging toen als een lopend vuurtje door het jeugdvoetbal. Maar nu komen ze minder positief in het nieuws.

“Verbaal uitgedaagd”

“In zo’n verhaal zijn simpelweg geen winnaars. Dit is verschrikkelijk voor het jeugdvoetbal en geen reclame voor beide clubs”, zegt Pascal Fontaine, de Brugse jeugdvoorzitter. “De waarheid over het incident zal wel ergens in het midden liggen. Ik ben tevreden dat niemand gewond raakte, maar wij zullen intern ook alle betrokkenen aanspreken. Ik heb al contact gehad met enkele mensen van Oostende, want we willen niet dat dit blijft hangen.”

Ook bij KV Oostende klinkt hetzelfde verhaal. Zij betreuren het voorval ten zeerste. “Dit is niet waar jeugdvoetbal voor staat. We hadden inderdaad al contact met Steenbrugge en wachten nu het politieverslag af. Als daaruit blijkt dat er spelers van ons betrokken waren, dan gaan we ze aanspreken en de nodige sancties treffen”, zegt woordvoerder Bram Keirsebilck. “We hoorden dat ze verbaal uitgedaagd werden door enkele ouders van de tegenstander. Dat is uiteraard heel erg spijtig. Maar dan nog mogen ze niet over de schreef gaan.”