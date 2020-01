Volgende week vrijdag grote jackpot Euromillions: maar liefst 130 miljoen euro te winnen

Euromillions organiseert volgende week vrijdag, op 7 februari, opnieuw een uitzonderlijke trekking. De jackpot bedraagt 130 miljoen euro.

De Nationale Loterij laat weten dat er enkele wijzigingen komen in de organisatie van Euromillions. Zo zal er in plaats van twee keer per jaar nu drie keer per jaar een grote hoofdprijs te winnen zijn. De maatregel gaat vanaf 7 februari in, met de pot van 130 miljoen.

De totaal te winnen bedragen worden ook opgetrokken. Mocht de 130 miljoen niet weggegeven worden, zal het de volgende trekking blijven oplopen, tot een maximumbedrag van 200 miljoen euro. Later kunnen de bedragen zelfs oplopen tot 250 miljoen.

