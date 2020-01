Nieuwe hittegolf trekt over Australië: vrees voor aanwakkerende bosbranden bij temperaturen tot 45 graden en droge wind

Australië kreeg donderdag af te rekenen met een nieuwe hittegolf, waardoor de angst voor aanwakkerende bosbranden opnieuw toeneemt. In Sydney worden dit weekend volgens voorspellingen temperaturen tot 45 graden Celsius verwacht.

Het kwik klom donderdag in de deelstaat Zuid-Australië boven de 40 graden Celsius, waardoor de autoriteiten er waarschuwden voor bosbranden. De hittegolf zou naar het oosten trekken en vrijdag Melbourne en Canberra bereiken, en vervolgens richting Sydney gaan, waar dit weekend temperaturen tot 45 graden worden verwacht.

De Australische autoriteiten zijn van mening dat de hitte, vergezeld van droge wind, voorwaarden schept voor bosbranden in delen van New South Wales en Victoria.

“Er wordt ons verteld dat het de komende dagen heet en droog zal zijn”, zegt Victoria Crisp, ambtenaar van de noodhulpdiensten van Victoria, die de bewoners van risicovolle gebieden aanspoort om voorzorgsmaatregelen te nemen.

Storm en overstromingen

Weersvoorspellers verwachten dat de hittegolf wordt gevolgd door stormen, die sommige branden kunnen helpen blussen. Hevige neerslag vormt echter ook een risico op overstromingen.

Branden komen elk jaar voor in Australië. Maar dit jaar waren die bijzonder vroeg en intens en veroorzaakten ze een nationale ramp waarbij 32 doden vielen.

De crisis heeft ook de kritiek aangewakkerd op de conservatieve regering van Scott Morrison, die ervan wordt beschuldigd dat ze te weinig onderneemt voor de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Sinds september is een oppervlakte van meer dan 100.000 km2, een oppervlakte groter dan Portugal, opgegaan in de vlammen en zijn meer dan 2.000 huizen verwoest. Onderzoekers schatten dat meer dan een miljard dieren in het vuur zijn omgekomen.