Rode Duivels spelen in maart tegen Portugal en Zwitserland

De voorbereiding van de Rode Duivels richting het EK 2020 krijgt weer wat meer vorm. Zo trekt de nationale ploeg eind maart op stage naar Qatar waar het oefenwedstrijden zal spelen tegen Portugal en Zwitserland, twee oude bekenden.

Portugal - toen zonder Cristiano Ronaldo - kwam begin juni 2018 al naar Brussel om er vlak voor de start van het WK in Rusland een oefenmatch te betwisten tegen de Rode Duivels. Het bleef toen 0-0. Zwitserland was dan weer een sparringpartner in de aanloop naar het EK 2016 in Frankrijk (1-2-zege), maar ligt vooral nog vers in het geheugen omwille van de dubbele confrontatie in de Nations League. In eigen huis wonnen de Belgen toen met 2-1, maar in het Zwitserse Luzern ging onze nationale ploeg onderuit met zware 5-2-cijfers.

Een week stage

De match tegen Portugal zal op 27 maart gespeeld worden in Doha, drie dagen later staat de partij tegen Zwitserland gepland. De exacte aanvangsuren moeten nog bepaald worden. De stage in Qatar vindt plaats tussen 23 en 30 maart. Het EK zelf start op 12 juni, de Rode Duivels spelen een dag later tegen Rusland hun openingsmatch. Het basiskamp van onze nationale ploeg tijdens het EK ligt in eigen land: in het nationaal oefencentrum in Tubeke.