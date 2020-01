Test Aankoop waarschuwt voor misleidend gearomatiseerd water: “Meestal gewoon limonade”

De helft van de 26 zogeheten “gearomatiseerde waters” blijken naast water ook veel suiker, vruchtensappen en additieven te bevatten, blijkt uit een onderzoek van consumentenorganisatie Test Aankoop. De drankjes kunnen op die manier vele malen ongezonder zijn dan water en dat is misleidend, vindt de organisatie. Test Aankoop heeft voor een aantal van de producten een klacht ingediend bij FOD Economie.

Fabrikanten hebben de voorbije jaren heel wat gearomatiseerde dranken op de markt gebracht, waarvan wordt aangenomen dat ze enkel water en smaakstoffen bevatten, bijvoorbeeld een fruitsmaakje. “Op zich geen slecht idee, aangezien het aroma ertoe kan leiden dat sommigen hierdoor ook meer water beginnen drinken”, luidt het. Maar het wordt misleidend als die producten veel suiker of zoetstoffen en vruchtensappen bevatten. Voor Test Aankoop gaat het in de helft van de 26 geanalyseerde dranken eigenlijk om limonade en het spreekt daarom van “Healthwashing”. Dat is een fenomeen waarbij producten gezonder worden voorgesteld dan ze zijn.

Te discreet

Volgens de organisatie wordt er nu niet voldaan aan de wet die stelt dat de informatie op een duidelijke, zichtbare en begrijpelijke manier voor de consument moet worden aangegeven. De consumentenorganisatie pleit daarom voor de verplichte Nutri-Score. Gearomatiseerde waters met 0 calorieën en zonder suiker krijgen een Nutri-Score A. Maar slechts 4 van de 26 onderzochte dranken behaalden die score. Hoewel al deze dranken de aanwezigheid van water in hun product benadrukken, zijn ze te discreet in hun benaming, besluit Test Aankoop.