Na man met machete nu tweede gewapende overval in vijf dagen tijd op Carrefour in Turnhout

Oud-Turnhout - In Turnhout is woensdagavond voor de tweede keer in een week tijd een filiaal van Carrefour overvallen. Politie en parket zijn karig met commentaar, maar nemen de feiten zeer ernstig. Er is sprake van twee verdachten, maar een zoekactie met bijstand van een politiehelikopter en speurhonden kort na de feiten leverde niets op. Het onderzoek is nog volop aan de gang.

De feiten van woensdagavond vonden even voor sluitingstijd plaats in de Carrefour Express in de Parkwijk. Het is niet bekend of de overvallers met een buit konden vluchten. Zaterdagavond werd ook al een Carrefour Express overvallen in Turnhout, toen aan de De Merodelei. Bij die overval was er sprake van één overvaller, een man met een machete. Hij sloeg daarmee de uitbater van de winkel op het hoofd, met zware verwondingen tot gevolg. Ook woensdag zou een van de daders zo’n wapen bij zich hebben gehad, al bevestigt het parket dat voorlopig niet.