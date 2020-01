Aantal verkeersdoden bij 18- tot 24-jarigen herleid tot een derde

Het aantal verkeersdoden bij 18- tot 24-jarige autobestuurders is in de periode van 2014 tot 2018 herleid tot een derde, van 36 in 2014 tot 12 in 2018. In de eerste 9 maanden van 2019 vielen er in die leeftijdscategorie 8 doden. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Verkeersminister Lydia Peeters (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Annick Lambrecht (sp.a).

Wat de zwaargewonden betreft, werd er in de vermelde leeftijdscategorie een daling geregistreerd van 176 in 2014 tot 78 in 2018. In de eerste 9 maanden van 2019 vielen er 65 zwaargewonden. Ook het aantal lichtgewonden daalde van 2.189 in 2014 tot 1.687 in 2018 en 1.119 in de eerste 9 maanden van 2019. De daling van deze aantallen deed zich jaar na jaar in elke Vlaamse provincie voor.

Het grootste aantal verkeersdoden in de eerste 9 maanden van 2019 viel te betreuren in Limburg (3), gevolgd door Vlaams-Brabant (2) en Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen (elk 1). In Oost-Vlaanderen (17) vielen de meeste zwaargewonden, gevolgd door West-Vlaanderen en Limburg (elk 15), Antwerpen (11) en Vlaams-Brabant (7). In Oost-Vlaanderen werden 303 lichtgewonden geregistreerd, in Antwerpen 280, in Limburg 203, in West-Vlaanderen 199 en in Vlaams-Brabant 134.