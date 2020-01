2019 was grand cru voor McDonald’s in België

McDonald’s heeft er een bijzonder sterk 2019 opzitten in België, ondanks de gestegen concurrentie. Dat heeft de topman van McDonalds’s België, Stephan De Brouwer, donderdag verklaard. Het bedrijf kon zowel de omzet als de winstgevendheid opkrikken. Dit jaar wil de keten 10 restaurants openen.

De keten van hamburger- en fastfoodrestaurants zag het aantal klanten in ons land vorig jaar stijgen met 3 miljoen tot meer dan 55 miljoen. De vergelijkbare omzet steeg vorig jaar met bijna 10 procent. Ook de winstcijfers liggen volgens de topman hoger, zonder exacte cijfers te willen geven. “In 12 jaar tijd is onze omzet bijna verdrievoudigd. Maar 2019 was de kers op de taart”, aldus De Brouwer.

McDonald’s kon extra klanten trekken onder meer dankzij een uitbreiding van het bestaande gamma, zoals de introductie van een ontbijt en een uitbreiding van het vegetarisch aanbod. De forse stijging is opvallend, zeker gezien de komst van een aantal concurrenten, zoals Burger King in 2017. “Zonder arrogant te willen zijn, we zijn beter dan de concurrentie. De komst van concurrentie speelt in ons voordeel”, legt De Brouwer uit.

10 nieuwe restaurants

McDonald’s opende in 2019 3 nieuwe restaurants, en vernieuwde er 8. In 2020 wil de keten er nog eens 10 openen: de grootste groei in jaren. “Er zijn nog genoeg blinde vlekken op de kaart”, zegt De Brouwer. “Maar de helft van de Belgische bevolking heeft een McDonalds op 10 minuten afstand. Er is dus nog potentieel”, aldus nog de topman.

Vandaag is de keten goed voor 87 Belgische restaurants, onder leiding van 23 franchisenemers en goed voor 5.405 medewerkers. In 2019 kwamen er 434 nieuwe banen bij. Ook dit jaar zullen extra mensen worden aangeworven. De restaurantketen is in het bijzonder op zoek naar 150 managers om de restaurants te runnen.