Man levert drugs voor overdosis en verkracht zijn bewusteloze vrouw: vijf jaar cel geëist

Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is donderdag een 39-jarige man verschenen op beschuldiging van het vergemakkelijken van druggebruik met de dood tot gevolg en verkrachting. De man had zijn echtgenote drugs geleverd, waarna zij overleed aan een hersenbloeding. Ook heeft hij haar verkracht toen zij bewusteloos was, en die feiten gefilmd met zijn smartphone. Het parket vraagt vijf jaar cel.

De man belde op 20 augustus 2017 de hulpdiensten met de melding dat hij zijn 36-jarige vrouw dood had aangetroffen in bed, vermoedelijk door een overdosis. De vrouw had een hersenbloeding gekregen door het gebruik van amfetamines, bleek uit de autopsie. In huis werden verschillende drugs aangetroffen, die de man had gekocht via een applicatie op darkweb.

Onderzoek van zijn telefoon bracht ook enkele beelden naar voor waarop hij zijn vrouw, terwijl zij buiten bewustzijn was na alcohol- en druggebruik, oraal, anaal en vaginaal verkrachtte met een ratel en een moersleutel. Volgens de man deed hij dat enkel om haar de gevaren van overmatig drank- en druggebruik te kunnen laten zien.

De man is al eens veroordeeld voor zedenfeiten op zijn vrouw. Ze gingen toen uit elkaar, maar de relatie flakkerde later weer op. Het parket vraagt vijf jaar opsluiting, de man heeft volgens hen geen schuldinzicht.

“Hij zegt dat hij geen toestemming nodig had voor de verkrachting”

Ook de advocate van de burgerlijke partijen, de moeder en drie broers van het slachtoffer, schetste een onthutsend beeld van de beklaagde. “Deze man is zeer dominant, zij was volledig afhankelijk van hem”, zei advocate Annick Lemmens. “Die relatie is haar uiteindelijk fataal geworden. Hij zegt dat hij geen toestemming nodig had voor de verkrachting, aangezien ze al twintig jaar samen waren. Hij is manipulatief en respectloos, anders doe je zoiets niet.”

Volgens de man, die zichzelf verdedigde zonder advocaat, zijn er fouten gebeurd en is het dossier onvolledig. “De onderzoeksrechter was niet onpartijdig, er is geen sprake van verkrachting, want het seksuele element ontbreekt, ik wilde haar gewoon iets duidelijk maken”, sprak de man. “Ik heb altijd goede bedoelingen met haar gehad, maar zij had psychische problemen en ik wist soms niet hoe ik daarmee moest omgaan. Daarom nam ik zelf ook drugs. Daar ben ik nu wel mee gestopt.”

Na de zitting werd de man gevraagd een drugstest af te leggen en bleek hij positief aan het gebruik van THC en amfetamines. De moeder van het slachtoffer besloot: “Ze had de kracht niet om tegen hem in te gaan en heeft psychisch en fysisch grenzen moeten verleggen om te overleven binnen die relatie. Niemand heeft het recht om zo over de gang van iemands leven te beslissen, je bent niemands bezit.”

Het vonnis volgt op 27 februari.