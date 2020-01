Eupen haalt jonge Ghanees uit Aspire Academy

Isaac Nuhu is de nieuwste speler van Eupen. Foto: KAS Eupen

AS Eupen heeft zich versterkt met de Ghanees Isaac Nuhu. Dat heeft het team uit de Oostkantons donderdag laten weten.

De 18-jarige aanvallende middenvelder en aanvaller, die zijn opleiding kreeg in de Aspire Academy in Senegal, ondertekent een contract tot juni 2022. Nuhu mocht zich de voorbije winterstage in Doha bewijzen en kon daar de Eupense staf overtuigen.

Spaanse verdediger vertrekt

Eupen staat na 23 speeldagen op de dertiende stek in de Jupiler Pro League, met hetzelfde aantal punten als KV Kortrijk. Eerder op donderdag nam de club al afscheid van Adrian Lapena. De Spaanse centrale verdediger trekt naar CD Castellon, een tweedeklasser uit eigen land. Bij Eupen speelde hij de eerste twee competitiewedstrijden om vervolgens geen minuut meer te vergaren.