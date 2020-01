Anderlecht kan enkele weken niet rekenen op Anthony Vanden Borre. De flankverdediger liep een scheurtje in de hamstring op en moet rusten.

Eind januari moest Vanden Borre in een oefenduel tegen OH Leuven al na 43 minuten naar de kant met last aan de hamstring. Na onderzoek blijkt de rechtsachter dus een scheurtje te hebben opgelopen. VDB - 32 jaar ondertussen - is bezig aan een zoveelste comeback bij paars-wit dat hem met een ‘mini-contractje’ recent een nieuwe kans gaf.