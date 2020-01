Belgische economie klokt af op 1,4 procent groei in 2019

De groei van de Belgische economie is in het vierde kwartaal uitgekomen op 0,4 procent, zo blijkt donderdag uit de flashraming van de Nationale Bank. Hierdoor komt de groei van het bruto binnenlands product over heel 2019 uit op 1,4 procent. Dat is iets meer dan de 1,3 procent groei die tot nu toe in de tabellen stond. In 2018 was er nog 1,5 procent groei.

“De Nationale Bank bevestigt haar raming van 0,4 procent economische groei in het derde kwartaal van 2019 en voorziet een vergelijkbare ontwikkeling voor het vierde kwartaal. Dit resulteert in een economische groei in 2019 van 1,4 procent”, zo staat in een persbericht.

Daarbij geeft de Nationale Bank ook extra cijfers over het derde kwartaal. De economische groei in de periode juli-september (+0,4 procent) was er vooral in de bouwsector (+1,1 procent). In de industrie was dat 0,5 procent groei en in de diensten 0,4 procent. De private consumptie steeg 0,7 procent, maar de huishoudens verlaagden hun investeringen in woongebouwen met 1,5 procent. De overheid consumeerde (+0,5 procent) en investeerde (+1,3 procent) meer en ook de ondernemingen ingen investeerden meer (+0,9 procent).

De buitenlandse handel woog negatief door op de groei: de export daalde met 0,4 procent in het derde kwartaal, een grotere afname dan de import (-0,3 procent). De werkgelegenheid nam in het derde kwartaal met 0,5 procent toe op kwartaalbasis, of een stijging met 23.800 personen. Vooral de dienstensector creëerde nieuwe banen.