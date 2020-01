Drie jaar voor fietsdiefstal, want rechter is straffeloze recidive kotsbeu: “Je vraagt je af of de beslissingen van een rechtbank nog ergens toe dienen”

Brussel - Drie jaar cel, zonder uitstel, voor de diefstal van een fiets. De straf lijkt op het eerste gezicht buitenmaats. Maar na 44 arrestaties en 17 veroordelingen heeft Charles S. (41) zijn les duidelijk nog niet geleerd. Dat hij nog altijd vrij rondloopt en geen dag in de cel heeft gezeten, is de rechter een doorn in het oog.

Rechter Jean Coumans heeft het niet speciaal op Charles S. gemunt, hij is het gewoon kotsbeu om telkens weer dezelfde recidivisten van kleine misdrijven in zijn zittingszaal te zien verschijnen en hen een nieuwe straf op te leggen terwijl die straf dode letter blijft.

Charles S. is een van die recidivisten. Op 29 oktober 2019 werd hij door de politie op heterdaad betrapt terwijl hij een fiets stal aan een Brussels metrostation. De man legde bekentenissen af, maar toen hij voor de rechtbank moest verschijnen, stuurde hij zijn kat. Zoals gewoonlijk, want Charles S. is niet aan zijn proefstuk toe. Tussen 1995 en 2019 werd hij liefst 44 keer opgepakt. Hij werd 17 keer veroordeeld voor in totaal 146 maanden cel. Omdat de zwaarste straf echter “nauwelijks” 15 maanden bedroeg moest hij nog geen dag naar de gevangenis.

“Je vraagt je af of de beslissingen van een rechtbank nog ergens toe dienen”, zei rechter Coumans in zijn vonnis. “De beklaagde is immers nog altijd op vrije voeten terwijl hij meerdere zware veroordelingen heeft opgelopen. Je vraagt je ook af wat de diensten, die belast zijn met de uitvoering van de straffen, met gerechtelijke beslissingen aanvangen.”

“Rechter kan en mag zich uitsluitend uitspreken over zaak die voorligt”

Luc Hennart, voorzitter van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg, kent het probleem maar al te goed. “Bij het behandelen van een zaak beschikt de rechter weliswaar over het strafblad van de beklaagde, die voor hem moet verschijnen. Dat helpt hem bij het bepalen van de nieuwe strafmaat. Maar hij kan en mag zich uitsluitend uitspreken over de zaak die hij voorgelegd krijgt, niet over de andere feiten waar de beklaagde zich aan bezondigd heeft. Indien het openbaar ministerie niet de onmiddellijke aanhouding van de veroordeelde vraagt, kan de rechter die persoon ook niet meteen laten opsluiten.”

“Het zou voor de betrokken fietsendief inderdaad anders vergaan mocht hij in de gevangenis belanden”, bevestigt een parketmagistraat. “Daar zou men een gevangenisfiche opstellen, waarop al zijn veroordelingen zouden opgenomen worden. En dan is het mogelijk dat de betrokkene de achterstallige straffen krijgt opgeteld.”

Dat is nu precies wat donderdag gebeurd is. Gebruik makend van het nieuwe criterium “gevaar voor recidive” naast het gevaar om zijn straf te willen ontlopen, heeft Denis Goeman namens het parket na de uitspraak van 3 jaar cel, de onmiddellijke aanhouding van Charles S. gevorderd. En verkregen. Aangezien S. afwezig was, staat hij nu geseind. En wordt hij opgepakt, dan dreigt effectief een lange celstraf, mogelijk tot 15 jaar.