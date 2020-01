Nederlander werd het slachtoffer van sadistische overvallers: gemarteld met drilboor terwijl dochtertje (4) thuis was

De getuigenis van Tjeerd Peter H. (39) schokt Nederland. In februari van vorig jaar werd de man uit Drenthe het slachtoffer van een gruwelijke overval. Enkele mannen in uniform drongen zijn huis binnen en wilden geld zien van de handelaar in cryptomunten. De technieken die ze gebruikten om hem te doen praten, lijken recht uit een horrorfilm te komen. “Ze hebben me doorboord met een drilboor, opgehangen en gewaterboard”, vertelt H. aan de Nederlandse krant De Telegraaf. En dat terwijl zijn dochtertje (4) thuis was.