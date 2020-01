Frank Vercauteren moet zich zonder spits behelpen: “Op training zetten we Makarenko in de aanval”

Omdat Frank Vercauteren morgen naar de begrafenis van Robbie Rensenbrink gaat, was zijn persconferentie voor het duel met Moeskroen vandaag al. Op training was Anderlecht vanochtend maar met 14 spelers. Geen spitsen meer, maar ook geen Vanden Borre en zelfs Kompany ging niet voluit.

Anderlecht moet op de transfermarkt nog werk maken van een extra spits, want voorlopig is het dramatisch. Kemar Roofe traint nog niet en ook zijn vervanger Antoine Colassin sukkelt met de enkel. “Laat ons positief denken”, aldus Vercauteren. “De bevoegde mensen werken aan transferdossiers en ik ben hoopvol.”

Dat moet wel, want voorlopig zit er geen één aanvaller meer in de kern. “We hebben op training spitsen moeten bijmaken. Makarenko stond in de aanval en hij won al zijn kopduels. We zullen wel zien tegen zondag. Dat zijn nog 3 dagen. Vanmorgen waren er op training echt maar 14 veldspelers.”

Hebt u even? Van Roofe (kuit) en Colassin (enkel) weet nu al dat ze ontbraken, maar -ook Sambi Lokonga (knie), Amuzu en Nasri (ziek) en Chadli (kuit) sukkelen met kwaaltjes. Nasri is al voor de derde of vierde keer ziek dit seizoen en Chadli: dat blijft ook duren. “Bij Nacer moeten we de controle een beetje houden, maar in een wedstrijd gebeuren nu eenmaal dingen waar je geen vat op hebt. Op het einde van de match tegen Cercle kon hij bijna niet meer lopen. Maar je kunt natuurlijk niet tegen iedereen zeggen dat ze na 60 minuten vervangen kunnen worden. We stonden nog niet vaak 3-0 of 4-0 voor dat we die luxe hadden.”

Vanden Borre out

En we gaan nog even door. Kompany en Luckassen deden maar een deeltje van de training en Anthony Vanden Borre is enkele weken out met een spierscheur. “Kompany is wel oké”, vervolgde Vercauteren. “We moeten er alleen over waken dat hij niet te ver gaat. Hij kent zijn lichaam het best en terwijl anderen veel training nodig hebben, kan Vincent soms wat minder doen. Zo blijft hij scherp. Ik vind dat niet erg.”

En dan zijn er nog de langdurig geblesseerden: Najar, Gerkens, Verschaeren, Dimata... Al stonden die laatste twee gisteren wel weer op het veld voor een individuele training. Kan Dimata op termijn niet het speerpunt worden? “Heeft Dimata getraind en stond dat op instagram”, besloot Vercauteren. “Dat kan, maar voor mij telt alleen wanneer hij met de groep kan trainen en dat is nog niet voor de korte termijn. De ene dag is de andere niet. Voor mij telt alleen Moeskroen zondag en de groep waarmee ik kan werken en die is door blessures en de wintermercato nog heel vaag. Wie zal er zijn en wie niet. Maar goed, zondag is er maar één optie: goed spelen en winnen. En zo ook Robbie Rensenbrink eren.”

Alle Anderlecht-spelers voetballen zondag met de naam Rensenbrink op hun shirt.