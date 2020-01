Hoe een West-Vlaamse bierbrouwerij plots kan profiteren van de heisa rond Delphine: “We maken nieuwe lading van 10.000 bieren”

Vleteren - De West-Vlaamse bierbrouwers Struise Brouwers worden overspoeld met vragen naar hun Cuvée Delphine-bier. “We hadden dat verwacht. Maar we zijn een beetje in snelheid gepakt door de koning”, zegt Urbain Coutteau van de Struise Brouwers. “Pas in mei zal een nieuwe lading van zo’n 10.000 flesjes klaar zijn.”

Het straffe bier (13 graden alcohol), vernoemd naar Delphine Boël en met één van haar kunstwerken op het etiket, is al sinds 2008 op de markt. “Het is een afgeleide van ons Black Albert-stoutbier, die we één tot anderhalf jaar in houten vaten laten rijpen”, zegt Coutteau. “We maken er maar om de paar jaar een nieuwe editie van.”

Toen de Brouwers vorig jaar hoorden dat koning Albert een DNA-staal zou moeten afstaan om zwart op wit duidelijk te maken of hij nu de biologische vader was van Delphine Boël of niet, schoten ze in actie. “We hadden verwacht dat er weer vraag naar zo komen, maar we hadden niet gedacht dat de koning zelf zo snel de uitslag bekend zou maken”, zegt Coutteau. “De nieuwe editie is dus nog niet klaar. Maar ze komt eraan.”

Wie een flesje van de oudere edities online zoekt, betaalt al snel 35 euro voor 75 centiliter van het Boëlbier.