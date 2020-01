Brits tv-icoon moet opstappen na Twitter-relletje: “Gewoon een nieuwslezer die me vergelijkt met een aap”

De Britse nieuwslezer Alastair Stewart stapt uit eigen beweging op als nieuwslezer bij de commerciële zender ITV. Het gevolg van beschuldigingen van racisme, na een discussie op Twitter. Maar die straf gaat velen te ver, zelfs het vermeende slachtoffer van Stewart.

Alastair Stewart (67) is een Brits tv-icoon: de man presenteert al 40 jaar het journaal op ITV. Drie weken geleden kwam hij echter in het oog van de storm te staan, nadat hij in een discussie over belastingen op Twitter een obscuur theaterstuk van William Shakespeare citeerde. “Trotse man, gekleed in een beetje autoriteit, onwetend over waar hij zeker van is, zijn glazige essentie als een boze aap”, schreef Stewart.

Het gaat om een citaat uit het Shakespeare-stuk ‘Measure for Measure’, dat Stewart in het verleden wel vaker gebruikte om mensen met wie hij het oneens was op hun plaats te zetten. Ditmaal bleek zijn doelwit echter een zwarte man: Martin Shapland, die de presentator beschuldigde van racisme. “Gewoon een nieuwslezer die me vergelijkt met een aap. Alistair is een schande.”

Foto: Twitter

Ontslag

De daaropvolgende publieke verontwaardiging is Stewart nu te veel geworden. Hij zet zelf een stap opzij bij ITV. “Ik heb een vergissing gemaakt die ik betreur, maar het was een voorrecht om 40 jaar lang het nieuws naar Britse huishoudens te mogen brengen”, aldus de man in een persbericht.

Dat ITV Stewart laat opstappen, valt echter zwaar bij veel mensen. “Alastair is helemaal geen racist”, klinkt het bij een insider. “Het was een onschuldige repliek. Dat een geweldig populair figuur als hij - een geliefd en vriendelijk man, een instituut - moet opstappen is treurig.”

“Een verontschuldiging was al voldoende”

Zelfs Martin Shapland, die het vuur aan de lont stak, vond ontslag een te radicale straf voor Stewart. “Niemand is perfect: we zijn allemaal mensen, en moeten allemaal leren uit onze ervaringen en fouten, en er betere mensen door proberen te worden”, schrijft hij. “Een verontschuldiging en de belofte dat hij in de toekomst meer op zijn taalgebruik zou letten, is al dat ik zou gevraagd hebben. Het is spijtig dat hij heeft beslist om op te stappen, daar haal ik helemaal geen plezier uit.