Roemeense regering wankelt: oppositie heeft nog maar één stem nodig

Een kleine drie maanden nadat ze de macht heeft overgenomen, wordt de Roemeense regering geconfronteerd met een motie van wantrouwen in het parlement. Eerste minister Ludovic Orban vroeg woensdag het vertrouwen, en de sociaaldemocratische partij PSD en de partij van etnische Hongaren UDMR - die in de oppositie zitten - gingen donderdag de uitdaging aan. De stemming wordt komende week verwacht. Volgens berichten in de Roemeense media heeft de oppositie maar één stem te kort om de regering ten val te brengen.

Orban heeft zijn vertrouwensvraag gekoppeld aan een verandering van het kiessysteem, waarbij de burgemeester bij gemeenteraadsverkiezingen voortaan met een absolute meerderheid zou moeten worden gekozen. Momenteel is alleen een relatieve meerderheid nodig. Dat speelt in de kaart van zittende burgervaders, omdat de stemmen van hun tegenstanders meestal over veel kleine partijen verdeeld zitten.

De PSD, die Roemenië tot november vorig jaar bestuurde maar nu in de hoek zit waar de klappen vallen, zwaait nog de scepter in veel gemeentes en is niet gewonnen voor verandering. Ook de UDMR wil liever dat alles bij het oude blijft. De partij heeft het voor het zeggen in gemeentes met een Hongaarse meerderheid.

De volgende gemeenteraadsverkiezingen in Roemenië vinden in de vroege zomer plaats. De volgende parlementsverkiezingen zijn in principe voor de herfst gepland.